نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري البلجيكي رسميا بعد فشل انضمامه للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي رويال سان جيلواز البلجيكي بشكل رسمي عن تعاقده مع النجم المغربي الدولي سفيان بوفال، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب رحيله عن صفوف نادي الريان القطري.

رويال سان جيلواز البلجيكي يعلن تعاقده مع سفيان بوفال

وأعلن نادي رويال سان جيلواز البلجيكي اليوم الثلاثاء، عن حسم التعاقد مع النجم المغربي سفيان بوفال في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين عقب فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وكشفت تقارير صحفية منذ أيام قليلة، أن النادي الأهلي يفكر في حسم التعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بوفال، ولكن ادارة القلعة الحمراء نفت فكرة ضم اللاعب بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه، حيث يصل إلى 4 ملايين دولار، وهو راتب كبير بالنسبة إلى أي نادي مصري، ولذلك غير معقول أن يتم التفاوض معه.