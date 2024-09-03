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أحمد جودة - القاهرة - أرسل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة كلاوس شورمان خطاب تهنئة موجه لشريف العريان رئيس الاتحاد المصري على الانجاز الذي حققته مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتتويج أحمد الجندي بذهبية فردي الرجال في الخماسي الحديث محطمًا الرقم العالمي.

الدولي للخماسي الحديث يهنيء العريان على انجاز باريس معربًا عن فخره بالاتحاد المصري

وجاء نص الخطاب كالتالي:

عزيزي رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث عزيزي شريف، صديقي العزيز!

نكتب لتهنئة اتحادكم الوطني ومجتمع الخماسي الحديث بأكمله في مصر على الميدالية الذهبية الأولمبية التي فاز بها أحمد الجندي في نهائي الرجال في باريس في 10 أغسطس 2024.

بفضل أحمد، أصبح للخماسي الحديث أول بطل أولمبي أفريقي، وأول فائز بالميدالية الذهبية من خلفية عربية / مسلمة، وهذا معلم بارز للتطور العالمي لحركتنا.

لا يمكن تحقيق النجاح في الرياضة على مستوى المحترفين إلا من خلال جهد جماعي منسق، ويجب أن يتقاسم هذا النجاح العديد من الأشخاص الذين ساهموا في رحلة ومشوار اللاعب، من المدربين والجهاز الفني والإداري، والرعاة ومسؤولي المصري الوطني ورئيسه.

كما نشيد باتحادكم على إنجازات اللاعبين الآخرين الذين مثلوا مصر في باريس 2024، مما يدل على الموهبة والإمكانيات المرتفعة، بناءً على النجاح المستمر للاعبيكم وفرقكم على مستويات مختلفة من المنافسة الدولية.

بينما نتطلع إلى تنفيذ استراتيجياتنا وخططنا للدورة الأولمبية القادمة، والتنفيذ الكامل لرياضة الخماسي الحديث في شكلها الجديد ”بتواجد مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية“، نحن فخورون بالوقوف إلى جانبكم خلال دورة الألعاب الأولمبية الرائعة والسحرية التي لا تُنسى في باريس 2024 في مسقط رأس مؤسس رياضتنا، البارون بيير دي كوبرتان.

ونتطلع لمقابلتكم قريبًا في بطولات العالم المختلفة وايضًا خلال الاجتماع ال 73 لكونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث المقرر إقامته في الرياض بالمملكة العربية السعودية شهر نوفمبر المقبل.

مع خالص تحياتنا.. دكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتشايني فانج سكرتير عام الاتحاد الدولي للعبة.