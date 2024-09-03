موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس كاراباو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في دور الـ 32 من كأس كاراباو.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس كاراباو

ستقام المباراة يوم الأربعاء، الموافق 25 سبتمبر، على ملعب أنفيلد، معقل نادي ليفربول.

يتطلع الفريقان إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة الهامة، حيث يسعى ليفربول للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، بينما يأمل وست هام في تقديم أداء قوي للتأهل إلى الدور المقبل.