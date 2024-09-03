نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكام تخضع للكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى حكام الدوري المصري الممتاز الفحوصات والكشف الطبي اليوم وذلك بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للطب الرياضي.

وتمت إجراءات الكشف الطبي بمقر مركز الطب الرياضي بالمركز الاولمبي " مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.



وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية هذه الخطوة والتي تساهم في جاهزية الحكام للموسم الرياضي الجديد وايضًا التأكد من تنفيذ واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من خلال الحفاظ علي صحة الحكام وكافة العاملين بالمجال الرياضي.

موعد الاختبارات البدنية لحكام الدوري الممتاز

وقرر محمد فاروق رئيس اللجنة الحالي تحديد الشهر الأخير من سبتمبر موعدا للاختبارات البدنية لحكام الدوري المصري الممتاز والمرشحين للقائمة الدولية.

كما تم تحديد موعد معسكر حكام دوري المحترفين بداية من يوم 21 سبتمبر الجاري، وحتى 23 من نفس الشهر.

بينما ام تحديد موعد معسكر حكام الدوري الممتاز في الأول من أكتوبر المقبل.