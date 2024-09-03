نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتقدم تمام الشعلة السعودي بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك الودية أمام الشعلة السعودي، المقامة على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب بتقدم الأبيض بهدف دون رد.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وعمر جابر و حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمود بن بنتايك وزياد كمال وسيف جعفر وسامسون أكينيولا ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وسيد عبد الله "نيمار".



جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك، وتمكن سيد عبد الله "نيمار" من تسجيل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وتوالت محاولات الزمالك الهجومية، وشهدت الدقيقة الحادية عشرة تسديدة قوية من سامسون من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من سيف جعفر لكن الحارس تصدى للكرة.



وفي الدقيقة 23 دفع الجهاز الفني للزمالك بمهاب ياسر بدلًا من حسام أشرف، وشهدت الدقيقة 29 تعرض حسام عبد المجيد للإصابة إثر كرة مشتركة مع أحد مهاجمي فريق الشعلة وتدخل الجهاز الطبي لإسعاف المدافع وعاد اللاعب لاستكمال اللقاء بصورة طبيعية.



وفي الدقيقة 40 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لحسام عبد المجيد بسبب الخشونة، وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز في حين سعى الشعلة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.