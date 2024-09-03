"يقاتل دائما ليكون رقم واحد" كيميتش ينهال بالمديح على تير شتيجن

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد جوشوا كيميش قائد المُنتخب الألماني لكرة القدم، ومدافع فريق بايرن ميونخ، بأداء زميله تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، ومنتخب ألمانيا، بعدما حقق إنجازات عديدة.

كيميتش يتحدث عن تير شتيجن

وقال كيميتش، في تصريحات له منذ قليل:" شتيجن كان رائعًا لسنوات. كان لدي انطباع دائمًا بأنه لم يتوقف عن القتال ليكون رقم واحد. القتال من أجل المركز الأول جزء من كرة القدم.

وتابع:" لقد حقق ذلك دائمًا بطريقة رائعة. إنه قائد نادي برشلونة وهذا ليس أمرًا شائعًا بالنسبة للاعب ألماني. أنا سعيد لأن هذا الباب مفتوح له الآن لأنه يستحق ذلك".

واختتم كيميتش: " فخور، وأحلم دائمًا بأن أكون لاعبًا وطنيًا. لكن أن أصبح قائدًا هو أمر بعيد جدًا. وهذا شيء خاص جدا. الناس من حولي سعداء، وأنا سعيد لأنني حصلت على ثقة الجهاز الفني. أريد أن أحقق ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون هذا فرديًا. لدينا ثلاثي قوي، لقد غادر بعض اللاعبين المهمين، ونحن بحاجة للاعبين الذين يريدون تحمل مسؤولية الفوز بالمباريات أو عندما لا تسير الأمور على ما يرام. هذا جزء منه. هدفي هو اصطحاب أكبر عدد ممكن من اللاعبين معي".