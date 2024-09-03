نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم محمد عبد المنعم مع نادي نيس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب العديد من مشجعي كرة القدم، موعد تقديم النجم المصري الدولي محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي القادم من صفوف النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيس الفرنسي يعلن تعاقده مع محمد عبد المنعم

وأعلن نادي نيس الفرنسي بشكل رسمي تعاقده مع النجم المصري محمد عبد المنعم، في صفقة كلفت النادي 4.3 مليون يورو بجانب مليون يورو إضافات إلى النادي الأهلي.

موعد تقديم نادي نيس ل محمد عبد المنعم





وأعلن نادي نيس الفرنسي، تقديم الثنائي محمد عبد المنعم ويوسف موكوكو غدا الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

وشارك محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس لأول مرة مع فريقه الجديد كبديل فس الشوط الثاني، خلال مباراة أنجيه، وحقق خلالها الفريق الفوز برباعية مقابل هدف وحيد.