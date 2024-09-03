نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التصريحات المثيرة.. صلاح متهم بـ "الضغط" على ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرى ديفيد أورنستين، الصحفي المتخصص في تغطية أخبار ليفربول لدى "ذا أثلتيك"، أن النجم المصري محمد صلاح يمارس ضغوطًا على النادي من خلال تصريحاته الأخيرة التي ألمح فيها إلى احتمال رحيله بنهاية الموسم، عقب مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح سجل هدفًا وصنع اثنين في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد يوم الأحد، لكنه أثار قلق الجماهير بتصريحاته التلفزيونية التي قال فيها: "قد تكون هذه آخر مرة ألعب فيها في ملعب أولد ترافورد. لم يتواصل معي النادي بشأن تجديد عقدي، لذا يمكنني القول إن هذه قد تكون سنتي الأخيرة مع الفريق".

وفي مدونته على "ذا أثلتيك إف سي"، صرح أورنستين بأن النادي لم يتخذ خطوات فعلية حتى الآن لتجديد عقد صلاح، لكنه لا يرى في ذلك قصة مثيرة. وأشار إلى أن خروج صلاح للحديث علنًا عن عدم تجديد عقده يمكن اعتباره وسيلة للضغط على ليفربول.

هذه التصريحات قد تؤثر على موقف ليفربول في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب صلاح وزملائه فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد من دخول الفترة الحرة في الأول من يناير.