الرياضة

محمود الزنفلي للفجر الرياضي: انتقلت لحرس الحدود بشكل رسمي ولم انضم للمحلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود الزنفلي، حارس مرمى فريق السابق، عن ناديه المقبل والذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمود الزنفلي للفجر الرياضي: انتقلت لحرس الحدود بشكل رسمي  

وقد أكدت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية، عن انتقال الزنفلي لغزل المحلة.

وقال الزنفلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: حرس الحدود أنهى تفاصيل ضمي من الداخلية، وأصبحت حارسا للحدود في الموسم القادم.

وتابع: المحلة كانوا يريدون ضمي، ولكن لم ينجحوا في إنهاء التعاقد مع نادي الداخلية.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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