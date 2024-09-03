نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور الشربيني تحجز مقعدها بنصف نهائي البطولة المفتوحة للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال فعاليات مباريات الربع النهائي من بطولةCIB المصرية المفتوحة للاسكواش 2024 بنادي O West، أول بطولة ماسية للاسكواش في العالم، وفى مباراة قوية وسريعة، حجزت نور الشربيني المصنفة الاولى عالميا مقعدها في النصف النهائي بعد تغلبها على اللاعبة تين جيليس المصنفة السابعة عالميًا من بلجيكا بثلاثة اشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-8، 11-1، 11-7.

كما استطاعت هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميا التغلب على اللاعبة الانجليزية جينا كينيدي المصنفة السادسة خلال فعاليات الدور ربع نهائى من بطولة CIB المصرية المفتوحة للاسكواش، اول بطولة ماسية فى العالم بنتيجة بثلاث اشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-7، 11-9، 12-10.



ومن المقرر ان تقابل نظيرتها المصرية هانيا الحمامي في نصف النهائي يوم الخميس القادم الموافق 5 سبتمبر.