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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، مع الألباني مايرو ميتاي لدعم خط دفاع الفريق خلال الموسم الجاري، قادمًا من لوكوموتيف الروسي، وفق ما أعلنه الاتحاد عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

الألباني ميتاي يعزز صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي

وبث الاتحاد منشورًا عبر منصة "إكس" جاء فيه: "مرحبًا بلاعبنا الجديد ميتاي في كتيبة النمور".

وبدا اللاعب الألباني / 21 عاما/ مسيرته الاحترافية عام 2018 مع نادي أيك أثينا اليوناني، ثم تدرج به حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم، ثم انتقل إلى لوكوموتيف الروسي 2022 قبل أن ينتقل إلى الاتحاد.

وتبلغ قيمة ميتاوي السوقية نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في القيمة السوقية للاعبين.