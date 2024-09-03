نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد الشيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في الحصول علي خدمات أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

لاعب المقاولون العرب السابق ينتقل إلي الاتحاد السكندري

حيث أعلن النادي السكندري عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" عن إتمام التعاقد مع الشيمي لمدة موسمين.

وانتقل أحمد الشيمي إلي صفوف زعيم الثغر في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق المقاولون العرب.

وأصبح الشيمي صفقة الاتحاد الرابعة التي تعلن عنها رسميًا، استعدادا لخوض الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد عمرو جمعة ومروان داود وحامد الجابري.