نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين يكشف حقيقة رحيله عن الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق كيفين دي بروين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حقيقة رحيله عن البريمييرليج خلال الفترة القادمة.

وارتبط دي بروين بالرحيل عن مانشستر سيتي وسط وجود العديد من الشائعات التي تؤكد اقترابه من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق دي بروين على ذلك في تصريحات صحفية أكد من خلالها أنه لم يقم بالتحدث إلى أي شخص، عن ذلك الأمر، خاصة في ظل الشائعات المنتشرة بخصوص مصيره".

‏وأكد: "لقد قلت في الصيف إنني أتوقع صيف هادئ وهذا ما حدث".

‏وأتم دي بروين: "لقد كنت في اجازة بعد اليورو بشكل طبيعي وعدت، وبدأت التدريب بشكل طبيعي مع الفريق وأنا هنا دون النظر إلى الشائعات".