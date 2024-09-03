نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يواصل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع هشام عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع هشام عادل بلحه لاعب مودرن سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب علي عقود انضمامه إلي زعيم الثغر حتي يونيو 2027، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكره مصدر داخل الاتحاد، فإن صفقة هشام عادل كلفت خزينة النادي السكندري 2.5 مليون جنية.

لاعب مودرن سبورت ينتقل إلي الاتحاد السكندري

وذكر النادي السكندري في بيانه الرسمي، أن التعاقد مع اللاعب جاء عقب ترشيح وموافقة من لجنة الكرة والمدير الفني القبرصي بابافاسيليو والكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد.

ودعم الفريق السكندري صفوفه خلال الميركاتو الحالي بعدد من الصفقات أبرزها، مروان داود ظهير انبي، حامد الجابري لاعب حرس الحدود، أحمد الشيمي لاعب المقاولون وعمرو جمعة مهاجم رآيه.