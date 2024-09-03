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أحمد جودة - القاهرة - تحدث السعودي أحمد المعلم وكيل اللاعبين عن كواليس انتقال لاعبه سعود عبد الحميد إلى صفوف نادي روما الإيطالي قادمًا من نادي الهلال السعودي.

وكيل سعود عبد الحميد يكشف كواليس انتقال اللاعب إلى روما الإيطالي

وقال المعلم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "صفقة سعود عبد الحميد تاريخية بانتقال لاعب سعودي إلى روما، الطبيعي ان اللاعب ياخد الأمور تدريجية ويخرج من دوري محلي إلى دوري متوسط ثم دوري كبير، لكن سعود انضم إلى روما مباشرًة".

وتابع "كان هناك عروض من فرنسا وانجلترا وأولمبياكوس اليوناني في الفترة الماضية بعد انتهاء كأس العالم في قطر، وكان قريب من قبل للانضمام إلى ستاد رين الفرنسي".

وأضاف "غير صحيح تمامًا أن المملكة العربية السعودية ستتكفل براتب سعود مع نادي روما، اللاعب انضم بقناعة تامة من إدارة روما والجهاز الفني، المدير الرياضي الحالي لروما في الموسم الماضي طلب التعاقد معه عندما كان مسؤولًا في نادي نيس الفرنسي".

واختتم أحمد المعلم تصريحاته "انضمام سعود لروما جاء لـ 4 سنوات، طبيعي غضب الجماهير من رحيل سعود عن الفريق، ولكن العلاقة بين اللاعب مع جماهير الهلال سمن على عسل، واللاعب رغبته منذ كأس العالم 2022 هي الاحتراف، نتمنى ان يكون نموذج في الاحتراف للاعبين السعوديين على غرار ميدو وصلاح ومهدي بن عطية".