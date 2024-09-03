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أحمد جودة - القاهرة - خضع محمد عبد الونيس لاعب فريق الزمالك مواليد 2007، لجراحة ناجحة مساء اليوم الثلاثاء باليد اليسرى، بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الودية أمام طلائع الجيش أمس استعدادًا للموسم الجديد.

محمد عبد الونيس لاعب الزمالك مواليد 2007 يخضع لجراحة بعد الإصابة أمام طلائع الجيش

وأجرى اللاعب جراحة عبارة عن تثبيت كسر متفتت بالكوع باليد اليسرى بواسطة شريحتين، تحت إشراف الدكتور وليد عبد الرحمن استشاري جراحة العظام.

وحرص بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، على توفير كل سبل الدعم للاعب بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، من خلال إجراء العملية الجراحية بأحد المستشفيات في أقرب وقت بعد إصابته أمس.



وقام رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، والجهاز الفني لفريق 2007، بالاطمئنان على اللاعب، ومتابعته منذ أمس وحتى إجراء العملية الجراحية اليوم الثلاثاء.



ومن المقرر، أن يغادر محمد عبد الونيس المستشفى غدًا الأربعاء، على أن يبدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص له خلال الأيام القادمة.