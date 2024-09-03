حقيقة تحمل المملكة راتب سعود عبد الحميد مع روما الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد المعلم، وكيل اللاعبين السعودي، عن تفاصيل انتقال اللاعب سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي قبل انطلاق الموسم الحالي.

حقيقة تحمل المملكة راتب سعود عبد الحميد

في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، أوضح المعلم أن سعود عبد الحميد كان لديه عدة عروض من أندية الدوري الفرنسي، والدوري الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني. وأشار إلى أنه حتى آخر يوم قبل التوقيع مع روما، كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى فريق رين الفرنسي، حيث كانوا يوازنون بين العروض المقدمة.

وحول صفقة انتقال سعود عبد الحميد إلى روما، وصف المعلم الصفقة بأنها تاريخية للكرة السعودية وللمنطقة العربية عمومًا، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الصفقة تتجاوز كونه لاعبًا سعوديًا، إذ تُمثّل نجاحًا مهمًا لاحتراف اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية.

وعند سؤاله عن الشائعات التي ترددت حول تحمل السعودية لراتب سعود عبد الحميد في روما، نفى المعلم ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن اللاعب انضم إلى روما بناءً على قناعات مدرب الفريق والمدير الرياضي لنادي روما، الذي كان يتابع اللاعب منذ عامين حين كان مديرًا رياضيًا لنادي نيس الفرنسي.

وأضاف المعلم أن سعود عبد الحميد وقع عقدًا مع روما يمتد لمدة أربع سنوات، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 2.5 مليون يورو. وأشار إلى أن غضب جماهير نادي الهلال من رحيل سعود أمر طبيعي، نظرًا لشعبية اللاعب الكبيرة، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين الجماهير كانت قوية جدًا.