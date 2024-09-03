عاجل.. ثروث سويلم يعلن موعد انطلاق الدوري المصري والشكل الأقرب للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، موعد انطلاق الدوري المصري لموسم 2024-2025، كاشفًا عن التطورات المرتقبة في شكل ونظام المسابقة. تأتي هذه التغييرات في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنسيق مواعيد الدوري المصري مع جداول المسابقات في دوريات العالم الأخرى.

موعد انطلاق الدوري المصري والشكل الأقرب للموسم الجديد

في تصريحاته لبرنامج "الهدف" على قناة "أون تايم سبورت 2"، أوضح سويلم أن 18 ناديًا مشاركًا في الدوري تم عرض ثلاثة خيارات جديدة لنظام المسابقة عليهم، وأنه يجري حاليًا دراسة الشكل الأنسب، حيث يعمل عامر حسين على إعداد الجدول الجديد. وأكد أن الدوري سيبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

وأشار سويلم إلى أن الدوري المصري كان آخر دوري ينتهي في العالم بالموسم الماضي، مرجعًا السبب إلى الظروف المعقدة التي واجهت المسابقة، مثل إقامة بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى التوقفات الكثيرة. وأوضح أن الجميع مستاء من تأخر المسابقة، لكن هناك أسباب متعددة لهذه الأزمة.

وأضاف: "لقد اقترحنا على الأندية ثلاثة أشكال للدوري؛ لأن الاستمرار في الشكل النمطي التقليدي سيجعلنا نواجه نفس المشكلة لمدة 10 مواسم. عامر حسين يعمل حاليًا على وضع تصور مفصل لكل شكل من الأشكال المقترحة، مع العلم أن القرار لا يخص الرابطة وحدها، بل يتضمن أيضًا موافقة الشركة الراعية والبث التلفزيوني."

وأشار إلى أن الشكل الأقرب للتنفيذ في الموسم المقبل هو تنظيم الدوري على مرحلتين؛ بحيث يتضمن الدور الأول جميع الفرق، ثم يتم تقسيمها في الدور الثاني إلى 10 فرق تتنافس على اللقب و8 فرق تصارع من أجل البقاء.

وختم سويلم بالإعلان عن وصول درع الدوري المصري الجديد إلى القاهرة، وهو جاهز لتسليمه للنادي الأهلي، بطل الدوري، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد احتفالية التسليم قريبًا لتكون ملائمة لاسم النادي وتاريخه.