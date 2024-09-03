عاجل.. ليفربول يفاجئ صلاح بعد تصريحاته الأخيرة بشأن مستقبله مع الريدز

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول لاتخاذ خطوة مهمة تجاه نجمه المصري محمد صلاح، بعد تصريحاته المثيرة حول مستقبله مع الفريق. وكان صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، قد أكد بعد مباراة الأحد الماضي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، والتي تألق فيها بصناعة هدفين وتسجيل هدف، أنه لا توجد حتى الآن مفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، الذي ينتهي في صيف 2025.

ليفربول يفاجئ صلاح بعد تصريحاته الأخيرة

وقد أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا حول مستقبل النجم المصري مع ليفربول. وردًا على ذلك، ذكرت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية أن ليفربول سيبدأ قريبًا محادثات مع محمد صلاح حول تجديد عقده، بعد تصريحاته الأخيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن المحادثات من المقرر أن تنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة يمكن أن تأخذ منحى جديدًا في مسار العلاقة بين اللاعب والنادي.

وكان تركيز إدارة ليفربول في الفترة الماضية منصبًا على التعاقد مع مدرب جديد، خلفًا ليورجن كلوب، بالإضافة إلى تعيين عدد من الإداريين الجدد بعد رحيل بعض المسؤولين مثل ريتشارد هيوز ومايكل إدواردز. وبعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، بدأ النادي يستعد الآن لبدء مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.

من المتوقع أن تحظى هذه المحادثات بأهمية كبيرة، نظرًا لدور صلاح الحاسم في الفريق ولرغبته في معرفة خطط النادي المستقبلية تجاهه. إدارة ليفربول تسعى لضمان بقاء صلاح في "الأنفيلد" لفترة أطول، خاصة بعد أدائه المميز وتأثيره الواضح على الفريق في الفترة الأخيرة.