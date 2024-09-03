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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم علي أن يتولى مهام عمله بدء من الأربعاء الموافق 4/9/2024.

أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للسكة الحديد

وصرح الدكتور سيد عيسي رئيس قطاع كرة القدم بنادي السكة الحديد بأن تعيين أحمد عبدالرؤوف جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتيه الخاصة بالمدربين المتميزين.

متمنا له النجاح والتوفيق وأن الجميع يعمل بنادي السكة الحديد تحت مظلة واحدة من أجل الصعود للدوري الممتاز بإذن الله تعالي.

من جانبه أكد أحمد عبدالرؤوف عن سعادته لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لنادي السكة الحديد.

مؤكدا أنه يعد مجلس إدارة نادي السكة الحديد والجماهير بتحقيق حلم الصعود بمشيئة الله تعالي.

الجهاز الفني مكون من:

أحمد عبد الرؤوف مدير فني

عامر صبري مدرب

أحمد حسن مكي مدرب

حسن الشامي مدرب

أيمن الطويل مدربًا لحراس مرمي

أحمد عصمت مدربًا للأحمال

محمد عبدالفتاح لتحليل الآداء الفني.