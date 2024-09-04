عاجل.. رئيس غزل المحلة يشكو حارس الأهلي السابق لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، عن تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري ضد حارس المرمى السابق للنادي الأهلي، محمود الزنفلي، بسبب تطورات غريبة في قضية انتقاله للنادي.

رئيس غزل المحلة يشكو حارس الأهلي السابق

محمود الزنفلي انضم للأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي الداخلية، لكنه رحل في الصيف الحالي بعد انتهاء فترة الإعارة دون تجديدها. وأوضح خليل، خلال تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن النادي اجتمع مرتين مع الزنفلي وتم الاتفاق على شروط الانضمام، بل وتم توقيع العقود، وكان النادي على وشك إنهاء الشرط الجزائي مع الداخلية. لكنه قال: "فجأة أغلق الحارس هاتفه ولم نتمكن من التواصل معه".

وأشار خليل إلى أن وكيل الحارس كان يماطل، وأن الحارس كان لديه نية للانتقال إلى وجهة أخرى. وأكد خليل قائلًا: "لن نترك حق النادي، لأن غزل المحلة ليس ناديًا صغيرًا، وطريقة تعامل الحارس معنا فيها نقص من الاحترام. الحارس طلب منا أن نعلن عن توقيعه بشكل رسمي، وأرسلنا له الشيك، ثم اختفى."

وأوضح: "تقدمنا بشكوى ضده في اتحاد الكرة وأرسلنا نسخة من العقد بتوقيعه وبصمته". وتابع: "لا أعلم كيف انضم الزنفلي لنادي حرس الحدود بعد أن أغلق هاتفه ولم نستطع الوصول إليه، لذلك اضطررت لاتخاذ إجراء لحفظ حقوق النادي. نحن لا نلعب، لكنه تعامل باستهتار."

وأشار خليل إلى أن الحارس سيخضع للتحقيق في اتحاد الكرة خلال اليومين المقبلين. كما أعلن عن تعاقد النادي مع الحارس عامر عامر، وهناك احتمال لمجيئه غدًا، بالإضافة إلى التعاقد مع العربي حارس المقاولون، كما أن هناك حراس مرمى آخرين من فريق الشباب.

وأكد: "لقد قمنا بتوقيع عقود مع نحو 12 لاعبًا، ولا يزال هناك 7 صفقات متبقية. آخر الصفقات كانت مع محمد حمدي زكي، وحسام جريشة من المصري، ولاعبين من دوري المحترفين، ومدافع وسط المنتخب الأولمبي الإيفواري توريه."

جدير بالذكر أن نادي غزل المحلة عاد للمنافسة في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025 بعد هبوطه في الموسم قبل الماضي.