الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وبالتحديد الإفريقية عن توقيت منتخباتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأول من التصفيات الإفريقية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات.

موعد مباريات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا

جزر القمر ضد جامبيا 6:00.

ليبيا ضد رواندا 7:00.

تنزانيا ضد إثيوبيا 7:00.

السودان ضد النيجر 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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