موعد مباراة السودان والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية لمتابعة مباراة السودان والنيجر وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

يتواجد منتخب السودان في المجموعة السادسة التي تضم كلا من أنجولا والنيجر وغانا.

يخوض منتخب السودان هذه المباراة من أجل تحقيق أول فوز له أمام النيجر بعد خسارته اللقاء الوحيد السابق بينهما. يسعى منتخب السودان إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحسين أدائه في التصفيات، حيث يأمل في استعادة مكانته بين المنتخبات الإفريقية القوية، حيث يعتمد على مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب والذين يسعون لتقديم أداء قوي يؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

بينما يدخل منتخب النيجر اللقاء بثقة بعد فوزه السابق على السودان. يأمل منتخب النيجر في تعزيز هذا التفوق التاريخي وتحقيق فوز ثانٍ على التوالي مما يمنحه دفعة قوية في بداية التصفيات.

موعد مباراة السودان والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة السودان والنيجر يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 على ملعب الخرطوم وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة السودان والنيجر عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 6 بي إن سبورت القطرية وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.