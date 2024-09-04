نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السودان والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإفريقية وبالتحديد عشاق السودانية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة السودان والنيجر اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد جوبا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة السودان والنيجر

وتنطلق صافرة بداية مباراة السودان والنيجر مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة بالمجموعة السادسة برفقة كل من منتخبات أنجولا وغانا والنيجر.

القنوات الناقلة لمباراة السودان والنيجر

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.