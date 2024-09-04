نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم، عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب الرأس الأخضر، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي؛ على ملعب «القاهرة الدولي».

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر في أمم إفريقيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

كما أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة؛ حصولها على حقوق إذاعة مباراة مصر ضد الرأس الأخضر بشكل مجاني.