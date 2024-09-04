القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كريستيانو رونالدو عن القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا في اللقاء الذي في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء غد الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب النور هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي البرتغال وكرواتيا مساء غد الخميس، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ أحداث مباراة البرتغال ضد كرواتيا غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

سيتم نقل وإذاعة مباراة البرتغال ضد كرواتيا مساء غد الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.