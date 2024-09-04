القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره منتخب غينيا الاستوائية مساء غد الخميس والموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وتلعب مواجهة الجزائر المرتقبة أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية، على ملعب “ميلود هدفي”، ويأتي ذلك لحساب منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من منتخبات غينيا وليبير وتوجو.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في تمام الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والـ8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2025

وستكون مباراة الجزائر ضد غينيا الإستوائية متاحة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية كونها المالك الرسمي لحقوق إذاعة مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 المغرب بشكل حصري في الشرق الأوسط وتتكفل القناة الخامسة بهذه المباراة.