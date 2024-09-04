نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: الأحمقان ميسي ورونالدو.. محضر نيس.. تاتو الشناوي.. المصلحة أم العهد.. نجم مظلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي، في سطور موجزة.

الأحمق ميسي أم رونالدو



نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو​، فيديو جديد على قناته باليوتيوب، يسخر فيه من غريمه الأرجنتيني ​ليونيل ميسي، حيث قال لجورجينا:: "إلى ماذا تنظر، أحمق؟"، وهي الجملة الشهيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.. "رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشعلوا الحرب بينهم بسبب ميسي ورونالدو.. طيب!"

محضر نيس



إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، كشف إن اتحاد الكرة هو المسؤول عن اتخاذ إجراءات ضد نادي نيس الفرنسي حال امتناعه عن إرسال محمد عبد المنعم إلى المنتخب، ولكن الغريب أنه قال تواصلت مع النادي وهناك تجاهل تام لي.. "يا كابتن إبراهيم أرجوك نشتغل باحترافية، وليس كل ما يعرف يقال أيضًا".

تاتو الشناوي

أحمد الشناوي حارس المرمى الذي كان في يده أن يصبح حارسًا تاريخيًا، نشر صورة له على البحر وجسده عاريًا يظهر عليه "تاتو" مرتديًا "سلسلة" غريبة.. "كل واحد حر بس خسارة يا شناوي.. العقلية بالفعل تصعد بك أو تدفنك".

المصلحة أم العهد



أكد رئيس نادي غزل المحلة مع الزميل "المحترف" هاني حتحوت، أن محمود الزنفلي وقع وبصم على عقود انضمامه لصفوف غزل المحلة، لكنه انتقل إلى حرس الحدود.. "موقف الزنفلي جعلني أفكر لما يقع شخص أمام خيارين المصلحة أم العهد، بالتأكيد العهد لكن الزنفلي اختار المصلحة.. هتزعل!".

بطل مظلوم



قررت في “ع الطاير”، أن نسلط الضوء على أبطال تستحق.. لذا ساعدني وأرسل لي أي بطل يستحق.

كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات، أو في بداية طريق الأمل.

سمر حمزة.. استمري يا بطلة



سمر حمزة لاعبة منتخب للمصارعة، رغم أنها لم تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 إلا أنها بطلة تستحق التشجيع، حصلت على ميداليتين عالم وبطلة لإفريقيا من 2014 حتى 2023. بالتوفيق يا بطلة.

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