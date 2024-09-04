نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره المنتخب الإيطالي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

موعد مباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يستضيف أرضية ملعب حديقة الأمراء، مباراة فرنسا ضد إيطاليا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة فرنسا ضد إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية مع كلا من بلجيكا وإيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.