ماذا قدم عمر فرج صفقة الزمالك المنتظرة قبل الانضمام إلى القلعة البيضاء؟

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أحمد جودة - القاهرة - باتت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على أعتاب حسم التعاقد مع النجم الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيك السويدي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك ينهي اتفاقه مع عمر فرج

وكشفت مصادر صحفية، أن نادي الزمالك نجح في إتمام اتفاقه مع الفلسطيني عمر فرج؛ من أجل ضمه بشكل رسمي إلى صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الحالي، لتدعيم خط هجوم الفريق.

أرقام عمر فرج صفقة الزمالك المنتظرة مع آيك السويدي

وخاض النجم الفلسطيني عمر فرج مهاجم آيك السويدي هذا الموسم؛ مع فريقه 18 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف، وقدم 2 أسيست.

وكان نادي الزمالك أعلن تعاقده مع النجم المغربي محمود بنتايك، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من نادي سانت إتيان الفرنسي، في أولى صفقات الفارس الأبيض الصيفية، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يسعى لحسم التعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما نجح في حل أزمة إيقاف القيد.

