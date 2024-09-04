نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، حيث تستكمل تلك المباريات خلال الجولتين الأولى والثانية على مدار التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

ومن المقرر ان يلتقي منتخب مصر مع منتخب كاب فيردي يوم 6 سبتمبر على ستاد القاهرة الدولي، بينما يطير لمواجهة بوتسوانا يوم 10 سبتمبر.

مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

وستقام اليوم الأربعاء 3 مباريات فقط في تصفيات أمم 2025، حيث يستضيف منتخب السودان نظيره منتخب النيجر في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما يحل في السابعة مساءً، منتخب جامبيا ضيفا على حساب منتخب جزر القمر، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب ليبيا مع منتخب رواندا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس إذاعتها لجميع مباريات تصفيات أمم إفريقيا بشكل حصري، حيث ستكون هى الناقل الوحيد لتلك المواجهات.