نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستمر أيام التوقف الدولي للمنتخبات في أجندة الفيفا، حيث لن تقام مباريات هامة اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، حيث سيكون انطلاق أبرز المباريات بداية من الخميس 5 سبتمبر.

وتقام خلال التوقف الدولي الحالي بعض المباريات في كل القارات، وسيلعب منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر

تصفيات أمم إفريقيا

السودان 4:00 النيجر

جزر القمر 7:00 جامبيا

ليبيا 7:00 رواندا

تقام كل هذه المباريات عبر قناة بين سبورتس بشكل حصري، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمباريات تصفيات أمم إفريقيا.