نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب منتخب الجزائر موعدًا هامًا مع نظيره منتخب غينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

وتقام مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية مساء غد الخميس والموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري لهذه النسخة من البطولة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

وتنطلق بداية مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا

وتنقل مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي للبطولة.