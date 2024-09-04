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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي غزل المحلة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد محمود الزنفلي، حارس مرمى الداخلية، بعدما حصل النادي على توقيعه في وقت سابق، إلا أن الحارس تراجع عن إتمام التعاقد النادي معلنا الانتقال لنادي آخر.

في بيان رسمي.. غزل المحلة يعلن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الزنفلي

وقال غزل المحلة في بيان رسمي: "يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم سلامة كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب محمود الزنفلي".

وأضاف الغزل في بيانه: اتفقنا مع الجاري على إتمام التعاقد بمجرد صدور قرار النادي الأهلي بعدم تفعيل بند الشراء من نادي الداخلية، وبالفعل وقع اللاعب عقود انضمامه لنادي غزل المحلة، ووقع أيضا على تفويض لنادي غزل المحلة بدفع الشرط الجزائي لنادي الداخلية في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن ثم أعلن النادي انضمام اللاعب بشكل رسمي لصفوف الفريق".

وتابع البيان: "بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة طلب اللاعب مقدم تعاقده وأبلغه مسئولي لجنة التعاقدات عن جاهزية الشيك مقدم التعاقد فور إتمام الكشف الطبي عليه كما هو مٌتبع، لكن اللاعب تهرب من إجراء الكشف الطبي مرتين، ثم أغلق هاتفه ولم يتواصل مع النادي مجددا، ثم فوجئنا اليـوم بإعلانه الانضمام لنادي آخر".

وأتم النادي في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونيـة اللازمة ضد اللاعب بما يحافظ على حقوق نادي غزل المحلة أحد أعرق الأندية المصرية".