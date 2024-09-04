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أحمد جودة - القاهرة - حجز على فرج اللاعب المصري المصنف الأول عالميا مقعده فى الدور النصف نهائي فى بطولة CIB المصرية المفتوحة للاسكواش 2024 والمقامة بنادي O West بعد تغلبه على اللاعب مازن هشام المصنف الخامس عالميًا من مصر بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-7، 11-4، 11-6

علي فرج يحجز مقعده بنصف نهائي البطولة المفتوحة للإسكواش

كما حجز اللاعب دييجو إلياس المصنف الرابع عالميًا من بيرو على مقعده في النصف نهائي فى بطولة CIB المصرية المفتوحة للاسكواش 2024 والمقامة بنادي O West بعد تغلبه على اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالميًا من مصر وذلك بعد انسحابه وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-5، 6-2