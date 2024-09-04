نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشان: لم يساورني أي شك بشأن القدرات التهديفية لمبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أنه كان على ثقة بأن هدافه كيليان مبابي لديه كل ما يلزم لتجاوز الضغوط التي لازمته بعد الانتقال لريال مدريد الإسباني.

ديشان: لم يساورني أي شك بشأن القدرات التهديفية لمبابي

وسجل مبابي هدفا في أول ظهور له مع النادي الملكي وقاده للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب اتالانتا الإيطالي، لكنه تأخر كثيرا في قص شريط أهدافه في الدوري الإسباني، حيث لازمه سوء الحظ في أول ثلاث جولات قبل أن يحرز هدفين في مرمى ريال بيتيس.

وقال ديشان "لا يوجد سبب يجعلني أشعر بالارتياح، بالطبع أنا سعيد من أجله، حتى لو أنه سجل في المباراة الأولى في كأس السوبر الأوروبي".

وأضاف "كيليان معتاد على ذلك في حياته اليومية، يضع معايير عالية للغاية لنفسه، مدربه كارلو أنشيلوتي لم يكن يشعر بالقلق، ولا أنا".

وختم ديشان حديثه بالقول "كيليان دائما يحرز الأهداف، وسيسجل الأهداف".