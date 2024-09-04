عاجل.. آخر تطورات إصابة نجم برشلونة ومدة غيابه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة نجمه الشاب فيرمين لوبيز، بعدما تلقى ضربة موجعة خلال فترة التوقف الدولي الرسمية.

آخر تطورات إصابة نجم برشلونة ومدة غيابه

وفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح اليوم أن لاعب الفريق الأول فيرمين لوبيز يعاني من إصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيسر، وستكون فترة التوقف التقريبية نحو ثلاثة أسابيع".

وأضاف: "تم استدعاء لاعب خط الوسط من قبل سانتي دينيا للمنتخب الإسباني بهدف إشراكه في مباريات المرحلة التأهيلية لبطولة أوروبا تحت 21 عامًا ضد إسكتلندا والمجر، لكن اللاعب اضطر إلى ترك المعسكر بسبب بعض الإنزعاج، العضلي بعد الحصة التدريبية الأولى الإثنين الماضي".

وبمجرد وصوله إلى برشلونة، تم إجراء الفحوصات اللازمة وتأكدت إصابة العضلة الفخذية المستقيمة بالفخذ الأيسر.

ويذكر أن لوبيز حصل على راحة في بداية الموسم الحالي، بسبب مشاركته مع إسبانيا في أولمبياد باريس 2024.

وانضم لوبيز إلى كتيبة المدرب هانز فليك بدءًا من الجولة الثانية في الدوري الإسباني.

ويعاني برشلونة من إصابة جافي ومارك بيرنال أيضًا في خط وسط الفريق الكاتالوني.