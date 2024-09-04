نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع عبدالرحمن جبنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن التعاقد مع عبدالرحمن جبنه صانع ألعاب المقاولون العرب السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع صانع ألعاب المقاولون العرب السابق علي عقود انضمامه إلي زعيم الثغر لمدة ثلاث مواسم.

وانتقل عبدالرحمن جبنه إلي صفوف الفريق السكندري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع المقاولون العرب.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبدالرحمن جبنه

ويواصل الاتحاد السكندري تعزيز صفوفه بعناصر مميزة، استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد جبنه تاسع صفقات الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم مروان داود ظهير انبي وحامد الجابري لاعب حرس الحدود وأحمد الشيمي مدافع المقاولون وعمرو جمعة مهاجم رآية وهشام عادل بلحه جناح مودرن سبورت وإسلام سمير لاعب الحرس وكريم يحيي مدافع الداخلية.