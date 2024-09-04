نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوافق على طلب كولر ويفاجئ سامي قمصان بقرار جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي، بعد التنسيق مع محمود الخطيب، المشرف العام على فريق الكرة، الاتفاق مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر على إلغاء منصب مدير الكرة وتكليف سامي قمصان، المدرب العام للفريق، بالمهام بشكل مستمر.

الأهلي يوافق على طلب كولر

وكشفت مصادر أن لجنة تخطيط الكرة بالنادي عقدت جلسة مع مارسيل كولر، تم خلالها مناقشة بعض الأسماء لتولي منصب مدير الكرة، إلا أن كولر رفضها وأصر على استمرار سامي قمصان في مهمته خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تقييم التجربة لاحقًا.

كما قررت إدارة الأهلي، بناءً على طلب من كولر، قبول استقالة خالد بيبو من منصب مدير الكرة، وذلك بسبب المشاكل المتكررة بين اللاعبين والجهاز الفني خلال الموسم الماضي.

واتفقت إدارة الأهلي مع كولر على إعادة النظر في إعادة منصب مدير الكرة في المستقبل، إذا ظهرت أي مشكلات داخل الفريق، مع استمرار سامي قمصان في أداء مهامه الحالية.