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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليبيا ورواندا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب ليبيا اليوم.. مشاهدة ليبيا × رواندا Libya vs Rwanda بث مباشر دون "تشفير" | كأس الأمم الأفريقية 2024.. تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب طرابلس، حيث يستعد المنتخب الليبي لمواجهة شرسة أمام منتخب رواندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب ليبيا ورواندا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ليبيا ورواندا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2024

مباراة منتخب ليبيا ورواندا في كأس الأمم الأفريقية 2024

يأتي هذا اللقاء بعد رفع معنويات اللاعبين والجمهور بفوز ودي على حساب بوتسوانا، مما يزيد من طموحات الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم. ويدخل منتخب ليبيا هذه المواجهة وهو يدرك جيدًا أهميتها في رسم ملامح مشواره نحو التأهل إلى نهائيات البطولة القارية التي ستقام في المغرب. فالفوز في هذه المباراة سيعطي دفعة قوية لمعنويات اللاعبين وسيقربنا خطوة كبيرة من تحقيق الهدف. من جهة أخرى، يسعى منتخب رواندا لتحقيق مفاجأة وإفساد حسابات ليبيا، حيث يطمحون في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضهم. لذلك، ننتظر مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين.

موعد مباراة ليبيا ورواندا في كأس الأمم الأفريقية

يشهد عشاق كرة القدم الليبية موعدًا هامًا مع منتخبهم الوطني، حيث يستعد لخوض مباراة حاسمة أمام منتخب رواندا في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. وستُقام هذه المواجهة المرتقبة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في ملعب طرابلس. وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من التصفيات، مما يزيد من أهميتها بالنسبة للمنتخب الليبي، حيث يسعى لتحقيق بداية قوية في مشواره نحو التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب ليبيا ورواندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ولكي لا يفوت عشاق الكرة الليبية أي لحظة من هذه المباراة المثيرة، فقد تم توفير تغطية حصرية لها عبر شاشات القنوات الرياضية. فستكون المباراة منقولة على قناة بي إن سبورتس 6، وذلك لتلبية رغبة الجماهير في متابعة منتخبهم المفضل. وبذلك، سيكون بإمكان جميع المشتركين في هذه القناة الاستمتاع بمشاهدة المباراة بأعلى جودة صوت وصورة، والتشجيع الحماسي لمنتخب ليبيا.

التشكيل المحتمل لمنتخب ليبيا ضد رواندا

حراسة المرمى مراد الوحيشي خط الدفاع المهدي الكوت، علي يوسف، مجدي أرتيبة، سند الكوري خط الوسط طارق بشارة، أسامة الشريمي، فيصل البدري، نور الدين القليب خط الهجوم فاضل سلامة، أحمد كراوع

تاريخ مشاركة المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية

شارك منتخب ليبيا في ثلاث نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث كانت المشاركة الأولى في عام 1982 عندما استضافت ليبيا البطولة، وحققت فيها المركز الثاني بعد الخسارة أمام غانا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

في نسخة 2006 التي أقيمت في مصر، خرج المنتخب الليبي من البطولة في مرحلة المجموعات. وفي نسخة 2012، التي استضافتها الجابون وغينيا الاستوائية بشكل مشترك، خرج المنتخب الليبي مرة أخرى من دور المجموعات.

أما منتخب رواندا، فقد شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة فقط، وكانت في نسخة 2004 التي أقيمت في تونس، حيث ودع البطولة من دور المجموعات.