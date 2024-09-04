نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي: أتطلع لقيادة منتخب فلسطين إلى كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وسام أبو علي، مهاجم المنتخب الفلسطيني ولاعب النادي الأهلي، أن هدفه وهدف زملائه في منتخب الفدائيين هو إدخال الفرحة والبهجة على قلوب أبناء الشعب الفلسطيني والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ماذا قال وسام أبو علي في المؤتمر الصحفي

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبيل المباراة المرتقبة، صرح أبو علي قائلًا: "أعتقد أن مباراة الغد ستكون تحديًا كبيرًا أمام منتخب من نخبة آسيا، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء يليق بمنتخبنا ويعكس تطلعات شعبنا."

وأضاف: "نمتلك فريقًا رائعًا من اللاعبين ونعمل معًا كفريق واحد، ونسعى بكل قوة للتأهل إلى كأس العالم ورسم الابتسامة على وجوه أبناء شعبنا."

وأكد أبو علي أن الفريق يسعى لتحقيق أكبر عدد من النقاط في هذه المرحلة من التصفيات، من أجل تعزيز فرصهم في التأهل.

المنتخب الفلسطيني يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق، عمان، الكويت، كوريا الجنوبية، الأردن، وفلسطين.