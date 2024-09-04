الرياضة

تأهل إنبي وألعاب دمنهور لنصف نهائي الرجال بالبطولة العربية لأندية لتنس الطاولة

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أحمد جودة - القاهرة -  

أسدل الستار منذ قليل، على منافسات الدور ربع النهائي للرجال ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 6 من الشهر ذاته.

وتأهل للدور نصف النهائي 4 فرق، وهم إنبي وألعاب دمنهور واتحاد جدة السعودي، والبحرين البحريني.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

فاز إنبي على سار الرياضي البحريني بنتيجة 3/0، بينما حقق البحرين البحريني الفوز على العربي القطري بنتيجة 3/2.

وتأهل ألعاب دمنهور على حساب الفحيحل الكويتي بنتيجة 3/0،. فيما فاز اتحاد جدة السعودي على تجديف أسوان بنتيجة 3/1.

ومن المقرر أن تقام منافسات نصف نهائي الرجال والسيدات غدًا الخميس.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 3 فرق من مصر على صعيد الرجال وهم إنبي وتجديف أسوان وألعاب دمنهور بينما يشارك 3 فرق على صعيد السيدات وهم إنبي وبتروجت وجزيرة الورد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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