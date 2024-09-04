جوجل يحتفل بتنس الكراسي المتحركة في البارالمبياد: ما القصة؟

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت منصة جوجل بفعالية خاصة بإطلاق رياضة تنس الكراسي المتحركة في دروة الألعاب البارالمبية من خلال تصميم خاص على صفحتها الرئيسية، المعروف بـ “Doodle”، ويعد تنس الكراسي المتحركة في البارالمبياد هو رياضة تنافسية تُمارس من قبل الرياضيين ذوي الإعاقة الذين يستخدمون الكراسي المتحركة. تُعتبر جزءًا من الألعاب البارالمبية، حيث تُسهم في تعزيز الوعي والاحترام لجهود هؤلاء الرياضيين.

معلومات هامة بشأن تنس الكراسي المتحركة في البارالمبياد:

- التاريخ: تم إدراج تنس الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية منذ عام 1988، وأصبح جزءًا أساسيًا من الدوريات الدولية والمحلية.

- القواعد: تُطبق قواعد تنس الأرض التقليدية مع بعض التعديلات، مثل السماح بارتداد الكرة مرتين قبل أن يُعيدها اللاعب.

- الفئات: تشمل المنافسات فئات فردية وزوجية، للرجال والسيدات.

- الأسلوب: يُركز اللاعبون على المهارات التنسيقية، السرعة، والدقة، مما يجعلها رياضة مثيرة ومليئة بالتحدي.

- الهدف: يهدف الرياضيون إلى تحقيق أكبر عدد من النقاط من خلال إصابة الأهداف المحددة في المباراة.

تساهم هذه الرياضة في تعزيز روح المنافسة وتطوير قدرات الرياضيين، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على الإنجاز في مختلف المجالات.

وكانت هذه النسخة من Doodle تتضمن رسومات ملونة وعناصر تفاعلية تجسد روح تنس الكراسي المتحركة للتعريف بقواعد اللعبة وتاريخها والتشجيع على البحث عن مزيد من المعلومات حول الرياضة، ويزيد من الاهتمام والمشاركة في الأحداث البارالمبية.

تنس الكراسي المتحركة هو أحد الفروع لرياضة التنس، وقد أثبت أنه ليس مجرد نسخة معدلة من اللعبة التقليدية، بل هو رياضة مستقلة.

تم إدخال هذه الرياضة إلى الألعاب البارالمبية في عام 1988، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكثر الرياضات إثارة وجذبًا للمشاهدين، حيث تسلط الضوء على شجاعة وإرادة اللاعبين.

تاريخ تنس الكراسي المتحركة

تنس الكراسي المتحركة نشأ في الولايات المتحدة في السبعينيات، حيث بدأت الفرق الأولى في التنظيم واللعب بطرق مبتكرة تتيح لذوي الإعاقة ممارسة التنس.

وأقيمت أول بطولة عالمية لهذه الرياضة أُقيمت في عام 1980، ومن ثم تم إدخالها إلى الألعاب البارالمبية في سيول 1988ومنذ ذلك الحين، تطورت اللعبة بشكل كبير وأصبحت تضم العديد من البطولات العالمية والقارية.

قواعد لعبة الكراسي المتحركة

على الرغم من أن قواعد تنس الكراسي المتحركة تتبع بشكل عام قواعد التنس التقليدي، إلا أن هناك بعض التعديلات التي تتناسب مع طبيعة اللعبة ويمكن للاعبين أن يلمسوا الكرة بعد مرتين على الأرض، ويجب على اللاعبين استخدام الكراسي المتحركة للتنقل خلال المباراة.

اللاعبون البارزون في لعبة الكراسي المتحركة

شهدت تنس الكراسي المتحركة ظهور العديد من اللاعبين البارزين الذين أبدعوا في هذه الرياضة، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين: نيلس آندرسون وديانا كويلر، الذين أظهروا مهارات استثنائية وحققوا إنجازات كبيرة على مستوى البطولات الدولية.

أهم البطولات لعبة الكراسي المتحركة

تنس الكراسي المتحركة يحظى بالعديد من البطولات الدولية والإقليمية ومن بين هذه البطولات، تأتي الألعاب البارالمبية كأبرز حدث، بالإضافة إلى بطولات أخرى مثل كأس العالم للتنس على الكراسي المتحركة والدورات الكبرى مثل بطولة أستراليا المفتوحة، رولان جاروس، وويمبلدون.