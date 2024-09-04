نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب شتيجن وايدرسون.. أسماء الحراس المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت الخيارات المطروحة من مجلة فرانس فوتبول لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024 مفاجأة كبرى بشأن الأسماء التي ضمتها القائمة.

أسماء الحراس المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

وقدمت مجلة فرانس فوتبول قائمة تحتوي على أسامي 10 من اللاعبين المميزين المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى.

وتواجد في القائمة الخاصة بالمرشحين لجائزة أفضل حارس تواجد كل من رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا الفائز ببرونزية كأس أمم إفريقيا وذلك في مطلع العام الجاري.

الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد، والثنائي السويسري يان سومر (إنتر ميلان) وجريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، والفرنسي مايك ماينان (ميلان)، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

وشهدت القائمة تواجد عدد من اللاعبين أمثال البرتغالي ديوجو كوستا (بورتو)، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) الفائز بجائزة العام الماضي، والجورجي جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا)، الإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).

بينما شهدت القائمة الخاصة باللاعبين المرشحين لجائزة أفضل حارس في أوروبا غياب تير شتيجن حارس برشلونة عن القائمة وعدم تواجد أي حارس من داخل مانشستر سيتي في القائمة.