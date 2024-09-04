نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرة الذهبية 2024.. المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم 2024 تقديرًا لهم على المجهودات التي بذلوها في تدريبهم لأنديتهم الموسم المنقضي.

وشهدت القائمة احتلال المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي والإسباني بيب جوارديولا قائمة المدربين الأفضل في العالم بعد التألق الملحوظ الذي بذلوه مؤخرًا.

كما تواجد لويس دي لافونتي مدرب إسبانيا وليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين ضمن قائمة المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم 2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج في الأسطر التالية قائمة المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم 2024 والتي تشهد اهتمام كبير من جانب الجمهور.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم 2024

تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

لويس دي لافونتي مدرب منتخب إسبانيا

جاسبريني مدرب أتالانتا

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين

استثناء جديد في جائزة فرانس فوتبول لهذا العام

وفي هذا السياق فتشهد الجائزة هذا العام استثناء عن السنوات الماضية وذلك بعد التعاون بين مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقد تقرر أن يتم الاتفاق على دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية بداية من عام 2024.