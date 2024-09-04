نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، خلال بيانه الرسمي، من جيمع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته.

وأكد الفريق الطبي المسئول عن حالة الكابتن إيهاب، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدا، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات، لتحديد مدى استجابته للعلاج.

وشدد مجلس إدارة الإسماعيلي، على أنه لا صحة إطلاقا للأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسرة الكابتن إيهاب لسفره للخارج، من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذلك نهيب بجميع وسائل الإعلام، عدم إثارة الجدل بمثل هذه الأخبار التي لا صحة لها نهائيا.