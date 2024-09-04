نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يخرج عن صمته ويكشف عن أخر التطورات الصحية للكابتن إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكابتن إيهاب جلال، نادي الإسماعيلي، تطورات الحاله الصحية للكابتن إيهاب جلال، خرج مسؤلي نادي الإسماعيلي عن صمتهم منذ قليل بشأن أخر تطورات الحاله الصحية للكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكورة القدم، حيث انشرت الإشاعات خلال الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وهو ماجعل النادي يصدر بيان رسمي عن أخر تطورات الحالة الصحية للمدير الفني للفريق موضحا كافة الأمور، وجاء نص البيان كالتالي:-

بيان نادي الإسماعيلي

بيان نادي الإسماعيلي

نهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفه المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشان حالته.

وأكد الفريق الطبي المسئول عن حالة الكابتن إيهاب، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدا، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات لتحديد مدى استجابته للعلاج.

ونشدد على أنه لا صحة إطلاقا للانباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسره الكابتن ايهاب جلال للسفر للخارج، من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذلك نهيب بجميع وسائل الإعلام عدم إثارة الجدل بمثل هذه الاخبار التي لا صحه لها نهائيا.

الكابتن إيهاب جلال

الكابتن إيهاب جلال

وكان الكابتن إيهاب جلال قد تعرض لوعكة صحية خطيرة في المخ، وتم نقله إلى أحد مستشفيات بالتجمع الخامس بمدينة نصر، وتم وضعه تحت ملاحظة طبية دقيقة بعد تعرضه لجلطة في القلب تسببت في عدم تدفق الدم بالشكل المناسب للمخ، وأدت إلى تلف جزء من الفص الأيسر، وتم السيطرة على الأمر وتحسنت حالته، ولكن الفترات الأخيرة شهدت تدهور كبير في حالته وسط متابعة طبية دقيقة.

مشوار الكابتن إيهاب جلال بالتدريب

الكابتن إيهاب جلال - منتخب مصر

ويمتلك الكابتن إيهاب جلال تاريخ كبير بمجال التدريب حيث عمل بالعديد من المناصب حيث تولي منصب مدير الكورة بعض الفرق ومنصب المدير الفني خلال مشواره التدريبي وكان أبرز محطاته تدريب منتخب مصر الأول وجاء مشوار جلال التدريبي كالتالي:-

تولي منصب مدير الكرة بنادي المصري.

عمل كمدير فني لكهرباء الإسماعيلية بالدرجة الثانية.

عمل كمدير فني لفريق الحمام بالدرجة الثانية.

تولي منصب مدير الكرة بالإسماعيلي.

تولي منصب المدير الفني لفريق كفر الشيخ بالدرجة الثانية.

تولي منصب المدير الفني لفريق تليفونات بني سويف بالدرجة الثانية والدوري الممتاز.

تولي منصب المدير الفني لفريق مصر للمقاصة بالدوري الممتاز.

تولي منصب المدير الفني لفريق إنبي.

تولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك.

تولي منصب المدير الفني لفريق أهلي طرابلس.

تولي منصب المدير الفني لفريق المصري.

تولي منصب المدير الفني لفريق الإسماعيلي.

تولي منصب المدير الفني لفريق بيراميدز.

وكان المحطة الأبرز له تولي تدريب منتخب مصر الأول.

وكان نادي الاسماعيلي قد احتل المركز إلى 14 بالدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي برصيد 33 نقطه، وخرج الدارويش من دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام فريق زد بعد بهدف نظيف.