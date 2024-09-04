نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يصدم جماهيره بأسعار تذاكر خيالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي سيعود للمنافسة في دوري الأبطال بعد غياب 40 عامًا، اليوم الأربعاء، عن أسعار تذاكر مباريات الفريق في البطولة على أرضه، والتي وصلت إلى 80 جنيه استرليني (95 يورو)، وهو ما يتخطى الحد المسموح به من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبلغ سعر التذكرة الأرخص في اللقاءات التي يحتضنها ملعب (فيلا بارك) لمراهق 85 جنيه استرليني، في الوقت الذي بلغت فيه أسعار مباريات ليفربول على ملعبه (30 جنيه استرليني)، وآرسنال (37 جنيه استرليني).

ومن المقرر أن يستضيف "الفيلانس" على ملعبهم كلا من بايرن ميونخ الألماني وبولونيا ويوفنتوس الإيطاليين، وسلتيك جلاسكو الإسكتلندي، بينما سيخرج لمواجهة يانغ بويز السويسري وكلوب بروج البلجيكي ولايبزيغ الألماني، وموناكو الفرنسي.



ولجأ بعض جماهير فريق مدينة بيرمنغهام لوسائل التواصل الاجتماعي للإعراب عن استيائهم من أسعار التذاكر التي وصفوها بـ "المُخجلة".

ومن بين الأسباب التي ساقتها الأندية لارتفاع أسعار التذاكر هذا الموسم بهذا الشكل، هو الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين، سواء فيما يتعلق بالانتقالات أو الرواتب.