رحيم ستيرلينج ينضم لتدريبات آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى في تدريبات فريقه الجديد آرسنال، الذي انتقل إليه مع آخر ساعات الميركاتو الصيفي من تشيلسي، مستغلًا فترة التوقف الدولي الحالي للتأقلم بشكل أكبر مع زملائه الجدد.

وانضم صاحب الـ29 عامًا لـ "الغانرز" لمدة موسم على سبيل الإعارة من "البلوز" في آخر أيام الميركاتو الصيفي الذي انتهى في 30 أغسطس الماضي، واستغل عدم انضمامه لمنتخب إنجلترا، الذي يغيب عنه منذ مونديال 2022 بقطر، خلال التوقف الدولي الحالي، من أجل التأقلم على الأجواء داخل كتيبة الإسباني ميكيل أرتيتا.



وشارك ستيرلينغ في التدريبات مع اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم لمنتخباتهم مثل بن وايت والبرازيلي غابرييل مارتينيلي والبلجيكي لياندرو تروسار، والإيطالي جورجينيو.

ورغم مشاركة ستيرلينغ في فترة الإعداد للموسم الجديد مع تشيلسي، إلا أن المدير الفني الإيطالي، إينزو ماريسكا، قرر أن اللاعب لن يكون ضمن خططه، واستبعده من التدريبات.

ومن الممكن أن يكون الظهور الأول للجناح الأيسر مع فريقه الجديد في الـ15 من هذا الشهر في دربي لندن أمام توتنهام هوتسبر.