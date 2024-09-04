نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بيراميدز يتحدث عن الفوز بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، عن تتويج فريقه بلقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.

وقال رئيس بيراميدز خلال وجوده ضيفا على قناة أبوظبي الرياضية: "فخورون بالتتويج ببطولة كأس مصر وهي البطولة الأعرق في مصر وسعداء على الدخول ضمن قائمة الأندية التي فازت بهذه البطولة".

رئيس بيراميدز يتحدث عن الفوز بكأس مصر

وأضاف قائلا:" وصولنا لهذه البطولة في وقت قصير أمر ليس سهلا على الإطلاق، !التتويج ببطولة يحمل علينا مسئولية وضرورة بذل جهد أكبر في الموسم الجديد".

أوضح المهندس ممدوح عيد أن لدينا هدف واحد وهو مواصلة المنافسة على البطولات ودعم الملاك من الإمارات وما يقدمونه في محال الاستثمار الرياضي في مصر هو أمر مميز للغاية وسعداء بأننا أول ناد يستفيد من دعم الإمارات".

وحول اختيارات اللاعبين قال المهندس ممدوح عيد إن النادي يسير وفق منظومة عمل متكاملة ويتم اختيار العناصر وفق رؤية شاملة وخطط موضوعة، وفق المنظومة التي يشرف عليها ومعه الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والمجهود الخارق الذي يبذله الكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات في اختيار والحصول على توقيع أفضل اللاعبين ما يجعل بيراميدز دائما ينافس على كل البطولات.